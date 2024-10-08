Фанат Baldur's Gate 3 вернул в игру часть уровней, не попавших в полную версию Совсе...

Фанат Baldur's Gate 3 вернул в игру часть уровней, не попавших в полную версиюСовсем недавно Baldur’s Gate 3 обзавелась официальными инструментами для моддинга, что сделало подготовленные фанатами проекты еще более популярными.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)