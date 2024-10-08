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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Фанат Baldur's Gate 3 вернул в игру часть уровней, не попавших в полную версию Совсе...

Фанат Baldur's Gate 3 вернул в игру часть уровней, не попавших в полную версию Совсе...

Фанат Baldur's Gate 3 вернул в игру часть уровней, не попавших в полную версиюСовсем недавно Baldur’s Gate 3 обзавелась официальными инструментами для моддинга, что сделало подготовленные фанатами проекты еще более популярными.

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