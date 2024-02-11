Новый главком ВСУ Сырский признавался, что ненавидит украинских военных АКТИВНЫЕ РОДИТЕЛИ Родители нового главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского живут в древнем русском городе Владимире.
Сырский пробовал перевестись в Российскую армию. Но испугался воевать в Чечне
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай Кочергин
Не единичный случай. Многие мои знакомые в России получали такие же ответы от своих близких родственников и друзей. Что они будут лепетать когда наши солдаты войдем в те области Украины? Как всегда простим эту сволоту, погладим по головке "неразумных младших братьев", чтобы получить очередной удар в спину, как наши отцы и деды....
Ответить
22 мин.
АС
Анатолий Страшко
Да это гражданская война в России. Со всеми её признаками. Тогда были красные и белые, сейчас российские капиталисты и западные. Мы конечно за победу......кого? Российских капиталистов? А, действительно, за кого там гибнут наши ребята? Получается за имущество разной жидовской шушеры. Правда всё это прикрывается необходимостью денацификации тупых хохлов. Ну, а потом что? Денацифицируем, демилитаризуем, и что потом? Путин пытался ответить Карлсону на вопрос о том, что бы мы делали при согласии в НАТО нас принять. Ответ- начались бы обсуждения этого вопроса. Помните -"процесс пошёл". Может и сейчас , после конца СВО "процесс пойдёт" туда куда надо. Первый вопрос встанет - откуда у тебя такие миллиарды? За такое короткое время. Ведь у фордов, рокфеллеров, ротшильдов они веками наживались. Ну откуда у сына Вали миллиарды? Может это мамины? Ой сколько вопросов выплывет. А задавать будут люди прошедшие бойню, в глаза смерти смотревшие. НЕ удивлюсь , если у нас начнут брать верх те, кто хотел бы быстренько с бандеровцами договориться и закончить опасную эту для их капиталов СВО. Будем бдительны. Абрамовичи, явлинские, борухи боруховичи надеждинские, собчачьи сучечки, заактивничали. Зашевелились.
Ответить
12 мин.
v
viach
"...тогда шла война в Чечне. И его согласились взять с условием, чтобы он отправился показать себя туда. Он отказался." И что это за воин-офицер, которого война испугала?! Халявщик-шушера, а не офицер!
Ответить
3 мин.
Свежие комментарии