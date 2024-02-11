Сырский пробовал перевестись в Российскую армию. Но испугался воевать в Чечне

АС

Анатолий Страшко

Да это гражданская война в России. Со всеми её признаками. Тогда были красные и белые, сейчас российские капиталисты и западные. Мы конечно за победу......кого? Российских капиталистов? А, действительно, за кого там гибнут наши ребята? Получается за имущество разной жидовской шушеры. Правда всё это прикрывается необходимостью денацификации тупых хохлов. Ну, а потом что? Денацифицируем, демилитаризуем, и что потом? Путин пытался ответить Карлсону на вопрос о том, что бы мы делали при согласии в НАТО нас принять. Ответ- начались бы обсуждения этого вопроса. Помните -"процесс пошёл". Может и сейчас , после конца СВО "процесс пойдёт" туда куда надо. Первый вопрос встанет - откуда у тебя такие миллиарды? За такое короткое время. Ведь у фордов, рокфеллеров, ротшильдов они веками наживались. Ну откуда у сына Вали миллиарды? Может это мамины? Ой сколько вопросов выплывет. А задавать будут люди прошедшие бойню, в глаза смерти смотревшие. НЕ удивлюсь , если у нас начнут брать верх те, кто хотел бы быстренько с бандеровцами договориться и закончить опасную эту для их капиталов СВО. Будем бдительны. Абрамовичи, явлинские, борухи боруховичи надеждинские, собчачьи сучечки, заактивничали. Зашевелились.