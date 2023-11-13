Что делать, если слабый напор воды в кране

Каждый из нас сталкивался с проблемой, когда из крана плохо течет вода. Это не смертельно, но все же доставляет много неудобств и делает пребывание в жилище некомфортным, а некоторые приборы вообще не могут работать при низком давлении.
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