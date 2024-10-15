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Поль Погба благодарен CAS за смягчение запрета на употребление допинга

Поль Погба благодарен CAS за смягчение запрета на употребление допинга

Французский полузащитник "Ювентуса" Поль Погба выразил свою радость после решения Спортивного арбитражного суда (CAC), который сократил его дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил с четырех до 18 месяцев.

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