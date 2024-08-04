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Агентство по предотвращению ЧС Индонезии разгоняет облака над Нусантарой

Агентство по предотвращению ЧС Индонезии разгоняет облака над Нусантарой

Работы по изменению климата продолжает проводить Национальное агентство по смягчению последствий стихийных бедствий Индонезии (BNPB) в Восточном Калимантане над буферными зонами новой столицы Нусантары, 4 августа написало агентство ANTARA.

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