Агентство по предотвращению ЧС Индонезии разгоняет облака над Нусантарой

Работы по изменению климата продолжает проводить Национальное агентство по смягчению последствий стихийных бедствий Индонезии (BNPB) в Восточном Калимантане над буферными зонами новой столицы Нусантары, 4 августа написало агентство ANTARA.
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