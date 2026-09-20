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Царьград

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В МИД России анонсировали новую встречу представителей России и США

В МИД России анонсировали новую встречу представителей России и США

Она будет посвящена устранению "раздражителей" в отношениях. Что имеется в виду. В ближайшие недели состоится очередной раунд переговоров между Россией и США, посвященный устранению "раздражителей" в двусторонних отношениях.

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