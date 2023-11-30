Захарова: отказ Болгарии пропустить русский дипломатический самолет – «русофобская глупость»

Официальная София не пропустила самолет в воздушное пространство страны.Отказ властей Болгарии допустить для пролета самолета с русским дипломатом на борту через ее воздушное пространство – «русофобская злобная глупость».
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