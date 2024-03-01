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Липовый листок: в России искусственный интеллект научился выявлять поддельные паспорта

Липовый листок: в России искусственный интеллект научился выявлять поддельные паспорта

Российские ученые обучили искусственный интеллект (ИИ) определять поддельные паспорта. Новая технология может проверять более 500 шаблонов удостоверений личности самых разных стран и регионов мира — от ЕС до Океании — и способна помочь в борьбе с мошенниками и террористами.

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