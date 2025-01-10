Для какой войны США понадобились Гренландия и Канада?

Арктика – это будущее человечества: и ресурсное, и экологическое, и транспортное, и геополитическое Присоединение Гренландии и Канады к США необходимо для кратного увеличения присутствия Штатов в Арктике, заявил "Парламентской газете" вице-спикер Совфеда Константин Косачев.