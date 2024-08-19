За семь месяцев 2024 года количество ДТП с участием водителей с признаками опьянения снизилось в России более чем на 15%

По оперативным данным статистики аварийности с января по июль текущего года на дорогах страны зарегистрировано 6 037 ДТП с участием водителей с признаками опьянения, что на 15,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии