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Шамар Николсон: «Я влюбился в «Спартак» и не собираюсь покидать клуб»

Шамар Николсон не собирается уходить из «Спартака». – Думаете ли вы об отъезде из России сейчас? – Я остаюсь в Москве играть за этот клуб.

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