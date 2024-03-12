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Квартира, дом, дача

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"Красиво, но зачем?": 30 примеров проблемного дизайна

"Красиво, но зачем?": 30 примеров проблемного дизайна

Некоторые вещи, мебель, предметы интерьера и дизайнерские решения выглядят красиво — но при этом не несут никакого функционала, даже требуют кучу времени на уборку, или вообще бесполезны.

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Комментарии
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АМ
Алиса Майская
Автору нужно жить в минималмизме, где все имеющиеся немногочисленные предметы сделаны из эмалированного фаянса, (его чистить удобно). Для остального, (у нормальных людей) существует масса бытовых приборов, легко и непринужденно очищающих любые поверхности.
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