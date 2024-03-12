Некоторые вещи, мебель, предметы интерьера и дизайнерские решения выглядят красиво — но при этом не несут никакого функционала, даже требуют кучу времени на уборку, или вообще бесполезны.
"Красиво, но зачем?": 30 примеров проблемного дизайна
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АМ
Алиса Майская
Автору нужно жить в минималмизме, где все имеющиеся немногочисленные предметы сделаны из эмалированного фаянса, (его чистить удобно). Для остального, (у нормальных людей) существует масса бытовых приборов, легко и непринужденно очищающих любые поверхности.
Ответить
12 час.
Свежие комментарии