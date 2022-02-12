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Трех пособников Навального приговорили к колонии за добычу биллингов сотрудников ФСБ

Трех пособников Навального приговорили к колонии за добычу биллингов сотрудников ФСБ

Тула, 12 февраля. Суд вынес приговор трем жителям Тулы. Они признаны виновными по двум статьям УК. Фигуранты помогали Алексею Навальному* (включен в перечень террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга) незаконно получить информацию.

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