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Иван Просветов: «Не понимаю, почему многие не хотят ехать в КХЛ из АХЛ. Им предлагают большие деньги, а они все равно не едут»

Вратарь « Авангарда » Иван Просветов поделился мнением о том, что в КХЛ не хотят ехать хоккеисты из АХЛ.

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