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МИД Китая призвал провести объективное расследование по подрыву «Северных потоков» и привлечь виновных к ответственности

МИД Китая призвал провести объективное расследование по подрыву «Северных потоков» и привлечь виновных к ответственности

Китайское внешнеполитическое ведомство призвало осуществить объективное расследование по факту произошедшего некоторого время назад подрыва газопроводов «Северный поток» и привлечь виновных к ответственности.

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