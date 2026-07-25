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Три брака, три дочери и новые исторические роли: как живет актер Игорь Петренко

Три брака, три дочери и новые исторические роли: как живет актер Игорь Петренко

К 48 годам Игорь Петренко сыграл около девяноста ролей в кино и закрепился на театральной сцене. Сейчас его жизнь — это не только масштабные исторические кинопроекты, но и заботы о многодетной семье, где подрастают три дочери.

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