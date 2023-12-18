Вертолет вылетел на север Иркутской области для эвакуации пострадавшего охотника

В Иркутской области вертолет с группой спасателей вылетел для оказания помощи в эвакуации из тайги двух охотников, один из которых скончался от ожогов при пожаре в зимовье, а второй получил обморожение ног.
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