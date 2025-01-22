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Словакии пророчат "майдан". Риски оценил политолог Марков

Словакии пророчат "майдан". Риски оценил политолог Марков

Выяснилась политическая обстановка в Словакии. Дела в стране тревожные.Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что местная оппозиция готовится к "майдану".

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