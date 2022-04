Компания Bethesda Softworks добавила в Steam несколько игр, которые ранее не были там представлены. Речь идёт о классических ролевых играх The Elder Scrolls: Arena и The Elder Scrolls II: Daggerfall, шутере Wolfenstein: Enemy Territory, а также The Elder Scrolls Adventures: Redguard и An Elder Scrolls Legend: Battlespire.