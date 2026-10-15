Капитал страны Экзамен по русскому и так покупают, теперь не придётся? МВД предложило освободить часть мигрантов от экзамена МВД предложило освободить мигрантов на ТОРах от экзамена по русскому, истории и законам, а Царьград предупреждает: «Снова наступаем на прежние грабли».