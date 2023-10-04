Истребители России просто «испарились» с радаров НАТО

Американцы нашли безумно дешёвый способ производства кирпичей: они их откладывают. Причём до такой степени, что экстренное заседание Совбеза ООН не поленились собрать, и кто бы мог подумать по какому поводу: их напугали два наших истребителя.
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