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Медвежий угол

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Истребители России просто «испарились» с радаров НАТО

Истребители России просто «испарились» с радаров НАТО

Американцы нашли безумно дешёвый способ производства кирпичей: они их откладывают. Причём до такой степени, что экстренное заседание Совбеза ООН не поленились собрать, и кто бы мог подумать по какому поводу: их напугали два наших истребителя.

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Комментарии
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Виктор Галкин
Значит, стелс им было можно клепать) а нам нет.
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4 час.
СД
Семен Дремин
пилите гирю...................................................
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1 час.
Юрий Золотарев
Можно только одно сказать: РОССИЯ!!! ВПЕРЁД!!!
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51 мин.

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