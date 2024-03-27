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Крымская газета

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Куда сходить: интересные мероприятия 28 марта в Крыму

Куда сходить: интересные мероприятия 28 марта в Крыму

ТЕАТР Крымский академический театр (Симферополь, ул. Пушкина, д. 15) Спектакль «Они были актерами» 12+ 28 марта, 19:00 Спектакль рассказывает о самой волнующей странице в истории театра – героической деятельности подпольной группы «Сокол» в годы Великой Отечественной войны.

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