Куда сходить: интересные мероприятия 28 марта в Крыму

ТЕАТР Крымский академический театр (Симферополь, ул. Пушкина, д. 15) Спектакль «Они были актерами» 12+ 28 марта, 19:00 Спектакль рассказывает о самой волнующей странице в истории театра – героической деятельности подпольной группы «Сокол» в годы Великой Отечественной войны.
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