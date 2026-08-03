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Виталий Королев подвёл итоги приёмной кампании в колледжи

Виталий Королев подвёл итоги приёмной кампании в колледжи

Глава Тверской области Виталий Королев подвёл итоги работы выездных приёмных комиссий колледжей.  Инициатива, запущенная по его поручению, показала отличные результаты: специалисты посетили 28 муниципалитетов, провели около 1 тыс.

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