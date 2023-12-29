В сети появилась информация о похоронах 21-летней участницы шоу «Пацанки» в Петербурге

Родные Янголенко не подтверждают, но и не опровергают информацию о её кончине. В социальных сетях появилась информация о том, что в Петербурге похоронили 21-летнюю участницу 7-го сезона шоу «Пацанки» Диану Янголенко.
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