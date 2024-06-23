Профсоюзы выступили за нулевой НДФЛ для получающих зарплату в размере МРОТ

По словам заместителя председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Нины Кузьминой, граждане Российской Федерации, получающие заработную плату в размере минимальной заработной платы (МРОТ), должны иметь нулевую ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
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