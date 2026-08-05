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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фекир перешел в саудовскую «Абху». Чемпион мира два сезона играл за «Аль-Джазиру» в ОАЭ

Чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции  Набиль Фекир переехал из ОАЭ в Саудовскую Аравию. Последние два сезона экс-хавбек « Лиона » и « Бетиса » выступал за «Аль-Джазиру».

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