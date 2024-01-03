Myśl Polska: Россия лишила Киев чрезвычайно дорогостоящего вооружения

РИАМО - 3 янв. Российские военные успешно поразили военную инфраструктуру Киева, лишив Украину дорогостоящего вооружения, несмотря на западные системы ПВО, указал обозреватель Myśl Polska Кшиштоф Подгурский.
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