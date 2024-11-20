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Русская весна

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Киев долго не забудет, как оказался в кризисе из-за Лондона, заявил Небензя

Киев долго не забудет, как оказался в кризисе из-за Лондона, заявил Небензя

На Украине «долго не забудут», как из-за действий Лондона, отговорившего Киев от мирного соглашения с Россией, страна потеряла большую часть своей армии, четыре региона и пребывает в ужасающем положении, сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

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