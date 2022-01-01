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Генпрокурор России поздравил РЕН ТВ с юбилеем

Генпрокурор России поздравил РЕН ТВ с юбилеем

epp.genproc.gov.ru Генеральный прокурор России Игорь Краснов поздравил РЕН ТВ с 25-летием. "За эти годы ваш многочисленный коллектив претерпевал существенные эволюционные преобразования, как в тактических, так и в стратегических направлениях.

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