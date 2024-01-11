Актер Киану Ривз выпустил книгу

Сюжет происходит в мире комиксов BRZRKR, созданных писателем Мэтом Киндтом и художником Роном Гарни. Протагонист начавшейся в 2021 году серии из 12 выпусков – суровый бессмертный воин, получивший внешность самого Ривза.
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