Сунак надел на встречу с Кисидой носки с символикой любимого клуба японского премьера

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел ужин с японским коллегой Фумио Кисидой. В качестве доброго жеста глава британского правительства надел на встречу носки с символикой бейсбольного клуба «Хиросима Тойо Карп», пишет The Daily Telegraph.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел ужин с японским коллегой Фумио Кисидой. В качестве доброго жеста глава британского правительства надел на встречу носки с символикой бейсбольного клуба «Хиросима Тойо Карп», пишет The Daily Telegraph.
Свежие комментарии