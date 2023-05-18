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Сунак надел на встречу с Кисидой носки с символикой любимого клуба японского премьера

Сунак надел на встречу с Кисидой носки с символикой любимого клуба японского премьера

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел ужин с японским коллегой Фумио Кисидой. В качестве доброго жеста глава британского правительства надел на встречу носки с символикой бейсбольного клуба «Хиросима Тойо Карп», пишет The Daily Telegraph.

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