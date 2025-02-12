BuzzFeed бросает вызов Instagram, TikTok и X с новой социальной платформой, призванной распространять «радость»

BuzzFeed, медиасайт, известный своими новостями о знаменитостях и викторинами, объявил во вторник о разработке собственной платформы для социальных сетей, чтобы противостоять негативу, царящему в Интернете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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