Юрий Куклачёв находится в больнице в тяжёлом состоянии, — SHOT Алиса БронскаяСоветский и российский артист цирка Юрий Куклачёв в настоящее время находится в больнице, его состояние оценивается специалистами как тяжелое, причем проблемы очень серьезные.
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