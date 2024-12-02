На Украине рассказали о новой хитрости для вылавливания уклонистов

Сотрудники военкоматов на Украине изучают расписание концертов по стране, чтобы оценить, куда могут прийти мужчины призывного возраста для их дальнейшего задержания, заявил глава Черкасского городского военкомата Олег Тимошенко.
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