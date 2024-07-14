В Иванове представили восточные артефакты из коллекции Дмитрия Бурылина

В Ивановском художественном музее открылась выставка «Ост. Зюйд-ост», где представлены артефакты XVII-XIX веков, привезенные текстильным фабрикантом Дмитрием Бурылиным, и современные образы массовой культуры, сообщает «Российская газета».
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