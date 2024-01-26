Председатель СКР Бастрыкин взял на контроль проверку обстоятельств смерти молодой учительницы в больнице ХМАО

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту смерти молодой женщины в больнице Сургута.
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