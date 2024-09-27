На Сенном рынке в Петербурге искали нелегальных мигрантов

Теперь 16 иностранцев ждет выдворение из страны В Петербурге проведен рейд на Сенном рынке по выявлению нарушений в сфере миграции, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по городу на Неве.
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