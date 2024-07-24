За одного леща и семь стерлядок сибиряка привлекли к уголовке

Новосибирец на Обском водохранилище незаконно выловил стерлядь и леща на 32 тысячи рублей. За незаконную ловлю рыбы на левом берегу Обского водохранилища в Новосибирске рыбак был привлечен к уголовной ответственности.
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