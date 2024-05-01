Выше нормы: синоптики рассказали о погоде в Москве в мае

Ливней не ожидается.фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»--> Температура воздуха в мае в Москве ожидается выше климатической нормы, сообщила 1 мая главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
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