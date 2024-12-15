Один моряк погиб на терпящем бедствие танкере в Керченском проливе

Все 13 моряков эвакуированы с танкера, севшего на мель в Керченском проливе, один человек погиб. «С танкера «Волгонефть 212» эвакуированы 13 моряков К сожалению, один из них погиб», — рассказали в МЧС России.
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