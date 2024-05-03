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Не разрушайте энергетику жилища: какие вещи нельзя хранить дома

Не разрушайте энергетику жилища: какие вещи нельзя хранить дома

Не разрушайте энергетику жилища: какие вещи нельзя хранить дома Алёна ЮрьеваДом — это не просто место для проживания, но и пространство, где собирается энергия, влияющая на наше настроение и благополучие.

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