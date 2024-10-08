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Свежие комментарии

  • Вениамин
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Роман Мадянов не хотел получить место на Троекуровском кладбище

25 сентября мир попрощался с актером Романом Мадяновым, известным по роли «Солдатов». В последние годы жизни он стойко боролся с тяжелой болезнью, несмотря на это продолжал свою артистическую деятельность.

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