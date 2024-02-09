Журналист Бутусов сообщил, что фронт ВСУ трещит по швам под ударами РФ

Экс-помощник руководителя оборонного ведомства киевского режима журналист Юрий Бутусов поделился сведениями о том, что на каждом из участков ведения сражения положение украинских ВС оказалось крайне сложным из-за наступательных манёвров Вооружённых сил Российской Федерации.
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