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Журналист Бутусов сообщил, что фронт ВСУ трещит по швам под ударами РФ

Журналист Бутусов сообщил, что фронт ВСУ трещит по швам под ударами РФ

Экс-помощник руководителя оборонного ведомства киевского режима журналист Юрий Бутусов поделился сведениями о том, что на каждом из участков ведения сражения положение украинских ВС оказалось крайне сложным из-за наступательных манёвров Вооружённых сил Российской Федерации.

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