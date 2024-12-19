Дроны и ракеты ВСУ ударили по Ростовской области. Есть жертвы, начался пожар

Врио губернатора Ростовской области поделился информацией о ночных атаках дронов на регион. Юрий Слюсарь сообщил, что ночью Ростовская область столкнулась с нападением более 30 беспилотников и трех ракет.
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