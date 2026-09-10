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Адвокат Ключко: не верьте обещаниям "расскажешь — отпустим" от полицейских

Адвокат Ключко: не верьте обещаниям "расскажешь — отпустим" от полицейских

Задержание — неприятная, но рядовая процедура, которая не всегда связана с претензиями именно к вам. О том, как правильно вести себя и какие ошибки чаще всего совершают задержанные, «Газете.

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