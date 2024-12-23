Ученые выявили ошибки в измерении артериального давления

В научном журнале JAMA Internal Medicine был опубликован отчет об исследовании, проведенном Johns Hopkins Medicine, который показал, что распространенные методы измерения артериального давления (АД) могут приводить к неточным результатам и ошибочному диагнозу гипертонии.
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