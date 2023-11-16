Поставщик туристических услуг Club Med в Китае планируют привлечь китайских туристов

Club Med, глобальный поставщик туристических услуг, планирует в ближайшие годы сделать Китай крупнейшим рынком с точки зрения туристических посещений, поскольку компания делает ставку на масштабы туристического рынка Китая, потенциал роста и инновационные возможности.
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