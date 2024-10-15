Министр обороны России поздравил с освобождением Михайловки в ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравление российским военнослужащим, освобождавшим населенный пункт Михайловка в Донецкой народной республике (ДНР), об этом говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.
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