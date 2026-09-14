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Царьград

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Margo намекнула на сотрудничество с Канье Уэстом

Margo намекнула на сотрудничество с Канье Уэстом

Певица Margo, Маргарита Овсянникова, намекнула на возможное сотрудничество с Канье Уэстом. Она посещала его шоу в Стамбуле и рассказала о своих воспоминаниях о жизни в ДНР, мечтах переехать в Донецк и своем текущем продюсере Филиппе Киркорове.

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