Уголовное дело возбуждено по факту травмирования ребенка на детской площадке в Новосибирске. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю новосибирского отделения предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела в Новосибирске – ребенок получил травму на детской площадке.
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