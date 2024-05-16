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Ребенок получил травму на детской площадке

Ребенок получил травму на детской площадке

Уголовное дело возбуждено по факту травмирования ребенка на детской площадке в Новосибирске. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю новосибирского отделения предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела в Новосибирске – ребенок получил травму на детской площадке.

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